Песков: Путин и Лукашенко встретятся в среду в Москве
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проведут встречу в среду в Москве в среду, 24 мая.
Накануне белорусский лидер заявил, что планирует встретиться в Москве с российским коллегой. По его словам, они намерены обсудить еще не урегулированные вопросы в отношениях.
По словам Лукашенко, он намерен во время общения с Путиным «снять те проблемы, которые вообще не должны быть в наших отношениях», передает пресс-служба белорусского президента.
15 мая появились сообщения о том, что Александр Лукашенко посетил командный пункт ВВС и войск ПВО республики, это было его первое публичное появление после 9 мая. Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявлял о болезни президента Белоруссии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru