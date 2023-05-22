Песков: Путин и Лукашенко встретятся в среду в Москве

Накануне белорусский лидер заявил, что планирует встретиться в Москве с российским коллегой. По его словам, они намерены обсудить еще не урегулированные вопросы в отношениях.

По словам Лукашенко, он намерен во время общения с Путиным «снять те проблемы, которые вообще не должны быть в наших отношениях», передает пресс-служба белорусского президента.

15 мая появились сообщения о том, что Александр Лукашенко посетил командный пункт ВВС и войск ПВО республики, это было его первое публичное появление после 9 мая. Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявлял о болезни президента Белоруссии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

