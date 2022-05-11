Песков: Переговоры с Украиной продолжаются «вяло»

Он также отметил, что Москва признательна Анкаре за создание условий для переговоров с Киевом, напомнив при этом, что диалог между соседними странами начинался без посредников и также без них продолжается.

Ранее турецкий политолог Тогрул Исмаил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что даже обязательства перед НАТО не мешают сохранять Анкаре отношения с Москвой, но спецоперация на Украине все же влияет на экономику Турции.