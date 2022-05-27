Песков оценил идею Джонсона создать военный альянс с Киевом

Комментируя публикацию газеты Corriere della Sera, которая со ссылкой на свои источники сообщила об идее премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона создать военный альянс с Украиной в противовес Евросоюзу, он отметил, что в Кремле ничего об этом не знают.

«Мы не знаем, были ли такие инициативы у Бориса Джонсона... это означало бы, что он предлагает такой междуусобчик с тем, чтобы подорвать позиции ЕС, который сама Великобритания покинула», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее издание Corriere Della Sera со ссылкой на источники сообщило, что Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать новый международный альянс против России, в который вошли бы страны, не разделяющие политику Евросоюза и действия Германии в отношении Москвы.

