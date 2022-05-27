Песков оценил идею Джонсона создать военный альянс с Киевом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любые сообщения СМИ следует подвергать сомнению, сообщает ТАСС.
Комментируя публикацию газеты Corriere della Sera, которая со ссылкой на свои источники сообщила об идее премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона создать военный альянс с Украиной в противовес Евросоюзу, он отметил, что в Кремле ничего об этом не знают.
«Мы не знаем, были ли такие инициативы у Бориса Джонсона... это означало бы, что он предлагает такой междуусобчик с тем, чтобы подорвать позиции ЕС, который сама Великобритания покинула», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее издание Corriere Della Sera со ссылкой на источники сообщило, что Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать новый международный альянс против России, в который вошли бы страны, не разделяющие политику Евросоюза и действия Германии в отношении Москвы.
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