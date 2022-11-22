Песков опроверг передачу Путину проектов мирного соглашения с Украиной
22 ноября 202216:16
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о якобы передаче Владимиру Путину проекта мирного соглашения с Украиной не соответствует действительности, сообщает РИА Новости.
На вопрос, действительно ли поступало ли такое предложение, он ответил отрицательно.
«Нет», - сказал представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что отказ Владимира Путина от участия в саммите G20 связано с необходимостью его нахождения в России, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 460 / сут.
Умерли
392 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 444 / сут.
- В Москве на несколько дней закроют участок оранжевой линии метро
- Депутаты приняли законопроект о возрождении в РФ производственных аптек
- Советский актёр театра и кино Александр Старостин умер на 72 году жизни
- Путин заявил, что Россия и Куба должны укреплять сотрудничество
- Два человека подорвались на боеприпасе в Белгородской области
- Минпромторг анонсировал 17-кратный рост производства электроники РФ
- Песков опроверг передачу Путину проектов мирного соглашения с Украиной
- Президенты России и Кубы открыли памятник Фиделю Кастро в Москве
- Госдума приняла во втором чтении проект о заморозке накопительной части пенсии
- «Укрэнерго» заявило, что на Украине повреждены почти все ТЭС и ГЭС
22 ноября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru