Песков опроверг передачу Путину проектов мирного соглашения с Украиной

На вопрос, действительно ли поступало ли такое предложение, он ответил отрицательно.

«Нет», - сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что отказ Владимира Путина от участия в саммите G20 связано с необходимостью его нахождения в России, сообщает RT.

