Песков опроверг передачу Путину проектов мирного соглашения с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о якобы передаче Владимиру Путину проекта мирного соглашения с Украиной не соответствует действительности, сообщает РИА Новости.

Песков: Россию на саммите G20 представит Лавров

На вопрос, действительно ли поступало ли такое предложение, он ответил отрицательно.

«Нет», - сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что отказ Владимира Путина от участия в саммите G20 связано с необходимостью его нахождения в России, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСоглашениеВладимир ПутинДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры