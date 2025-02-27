Песков: Никто не ожидает быстрого и легкого разрешения конфликта в Украине

Никто не ожидает быстрого и лёгкого разрешения конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков заявил, что у России и США широкое поле для сотрудничества

По его словам, сложившаяся по украинскому конфликту ситуация является «запущенной».

«При сохранении политической воли РФ и США, при готовности слышать и слушать друг друга, думаю, что нам удастся пройти процесс украинского урегулирования», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что торги территориями, которые стали субъектами РФ, в ходе переговоров по Украине не приемлемы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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