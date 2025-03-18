Песков: Неверно называть разговор Путина и Трампа «новой Ялтой»

По его словам, это один из разговоров в цепи контактов по поиску путей урегулирования конфликта на Украине.

«Это сложная кропотливая работа... а всё остальное - уже домыслы», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что разговор Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 18 марта с 16 до 18 часов по Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

