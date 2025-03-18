Песков: Неверно называть разговор Путина и Трампа «новой Ялтой»
Называть предстоящий разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа «новой Ялтой» неверно. Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь российского лидер Дмитрий Песков.
По его словам, это один из разговоров в цепи контактов по поиску путей урегулирования конфликта на Украине.
«Это сложная кропотливая работа... а всё остальное - уже домыслы», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что разговор Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 18 марта с 16 до 18 часов по Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru