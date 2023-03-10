Песков: На Украине есть ручейки трезвого мышления
Говорить о возможности мирного урегулирования ситуации на Украине преждевременно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя сведения о росте числа выступающих за переговоры с Москвой украинцев, пресс-секретарь отметил, что на Украине остаются «ручейки трезвого мышления».
«Несмотря на все пропагандистские потоки, наполненные ненавистью к России, несмотря на все пропагандистское оболванивание украинского населения все равно в стране остаются ручейки ... подходов к будущему наших двусторонних отношений», — подчеркнул представитель Кремля.
Песков добавил, что отношения между РФ и Украиной неизбежны, «потому что мы соседи».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru