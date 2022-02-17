Песков: МИД начинает доводить до Запада ответ по гарантиям безопасности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 февраля заявил, что МИД РФ уже начинает доводить до Запада ответы по проблемам гарантий безопасности.

Невозможные гарантии безопасности. Эксперты поспорили о подготовке ответа НАТО России

Песков отметил, что на Западе последнее время идет неприкрытая агрессия против России.

Ранее чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что разглашение ответа США и НАТО по гарантиям безопасности было сделано специально, чтобы подготовить партнеров или заранее показать, по каким пунктам договоров точно будет отрицательный ответ.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:БезопасностьДмитрий ПесковРоссия
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