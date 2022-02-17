Песков: МИД начинает доводить до Запада ответ по гарантиям безопасности
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 февраля заявил, что МИД РФ уже начинает доводить до Запада ответы по проблемам гарантий безопасности.
Песков отметил, что на Западе последнее время идет неприкрытая агрессия против России.
Ранее чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что разглашение ответа США и НАТО по гарантиям безопасности было сделано специально, чтобы подготовить партнеров или заранее показать, по каким пунктам договоров точно будет отрицательный ответ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru