У российских властей есть доказательства попыток США и Великобритании нанести поражение России, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

По его слова, это было в начале конфликта вокруг Украины. Так он прокомментировал данные The New York Times о роли Вашингтона в координировании действий украинских военных.

Издание написало, что военные США передавали Киеву разведданные о позициях российских войск и координировали почти все их удары HIMARS.

А попытка Вооруженных сил Украины атаковать Крымский мост в августе 2024 года была предпринята в рамках разработанной США операции Lunar Hail, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

