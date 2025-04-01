Песков: Есть доказательства попыток США и Британии нанести поражение Москве
У российских властей есть доказательства попыток США и Великобритании нанести поражение России, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
По его слова, это было в начале конфликта вокруг Украины. Так он прокомментировал данные The New York Times о роли Вашингтона в координировании действий украинских военных.
Издание написало, что военные США передавали Киеву разведданные о позициях российских войск и координировали почти все их удары HIMARS.
А попытка Вооруженных сил Украины атаковать Крымский мост в августе 2024 года была предпринята в рамках разработанной США операции Lunar Hail, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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