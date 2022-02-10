Персонал посольства России в Киеве подготовился к срочной эвакуации

В российском посольстве в Киеве поднимался вопрос о частичной эвакуации персонала. Об этом ТАСС сообщили в дипмиссии.

«Вопрос о том, чтобы неосновной персонал посольства на время покинул Украину, находится в активной проработке», уточнил источник ТАСС.

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По его словам, в настоящее время дипломаты продолжают работу в штатном режиме. Решение о частичной эвакуации сотрудников с Украины обсуждается в МИД РФ.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва, возможно, посоветует неосновному персоналу своих диппредставительств на Украине покинуть страну.

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ФОТО: РИА Новости/ Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ЭвакуацияМИД РФРоссийское ПосольствоКиев
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