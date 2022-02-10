Персонал посольства России в Киеве подготовился к срочной эвакуации

В российском посольстве в Киеве поднимался вопрос о частичной эвакуации персонала. Об этом ТАСС сообщили в дипмиссии.

«Вопрос о том, чтобы неосновной персонал посольства на время покинул Украину, находится в активной проработке», уточнил источник ТАСС.