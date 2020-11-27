Выборщики не помогут. Американист оценил шансы Трампа сохранить пост

Президент США Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом, если коллегия выборщиков проголосует за демократа Джозефа Байдена. Трамп в очередной раз заявил, что в ходе выборов были многочисленные мошенничества, но не привел доказательств. Он выразил уверенность, что получил значительно больше 74 млн голосов, но бюллетени в его поддержку были уничтожены, а Байден, по его словам, не набрал 80 миллионов голосов.

Директор Фонда изучения США МГУ имени Рузвельта Юрий Рогулев в интервью НСН заявил, что шансов на второй президентский срок Трампа нет и выборщики ему не помогут.

«В Конституции США записано, что выборщики должны голосовать в соответствии с волей избирателей. Это, как мне видится, сглаживается двухступенчатая система, потому что прямых выборов нет. Так что выборщики, исполняя закон, проголосуют, как это сделали граждане. Трамп не доверяет процессам, которые идут до сих пор, ведь подсчет голосов еще в ряде штатов не закончен. Он отказывается признавать поражение, но когда так проголосуют и выборщики, отказываться будет нечего», - уточнил собеседник НСН.