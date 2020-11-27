Выборщики не помогут. Американист оценил шансы Трампа сохранить пост
Директор Фонда изучения США рассказал в эфире НСН, когда и при каких условиях действующий президент США покинет Белый дом.
Президент США Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом, если коллегия выборщиков проголосует за демократа Джозефа Байдена. Трамп в очередной раз заявил, что в ходе выборов были многочисленные мошенничества, но не привел доказательств. Он выразил уверенность, что получил значительно больше 74 млн голосов, но бюллетени в его поддержку были уничтожены, а Байден, по его словам, не набрал 80 миллионов голосов.
Директор Фонда изучения США МГУ имени Рузвельта Юрий Рогулев в интервью НСН заявил, что шансов на второй президентский срок Трампа нет и выборщики ему не помогут.
«В Конституции США записано, что выборщики должны голосовать в соответствии с волей избирателей. Это, как мне видится, сглаживается двухступенчатая система, потому что прямых выборов нет. Так что выборщики, исполняя закон, проголосуют, как это сделали граждане. Трамп не доверяет процессам, которые идут до сих пор, ведь подсчет голосов еще в ряде штатов не закончен. Он отказывается признавать поражение, но когда так проголосуют и выборщики, отказываться будет нечего», - уточнил собеседник НСН.
Рогулев пояснил, что отдельные нарушения в ходе выборов были зафиксированы, но они не настолько серьезные, чтобы все результаты выборов пересматривал Верховный суд. Какие-то эпизоды он может принять в работу, но на конечный результат, уверен эксперт, эти нарушения не повлияют.
Более того, Трампа поджимают сроки. Официально Байден вступит в должность президента США в 20 января 2021 года. В Вашингтоне уже начали возводить специальные трибуны для торжественного мероприятия.
«Выборщики будут голосовать в декабре, процесс передачи власти уже начался, но чтобы начать все дела 20 января, президент уже должен быть в Белом доме. И после 14 декабря остается немного времени, чтобы сделать ремонт, перестановки. Там же не только жилые апартаменты, там же офисы… А еще Рождество и Новый год, так что Трамп хочет – не хочет, должен быть оттуда выезжать», - считает Рогулев.
Выборы президента США прошли 3 ноября. Ряд ведущих американских СМИ заявили о победе Байдена. Выборный штаб Трампа оспаривает результаты выборов в суде и заявляет о многочисленных фальсификациях. При этом Трамп дал распоряжение главе Управления общих служб (GSA) США, которая отвечает за трансфер власти в стране, начать процедуру передачи власти Байдену.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,2 млн+27 543 / сут.
Умерли
38 558+496 / сут.
Выздоровели
1,7 млн+26 682 / сут.
- Сожителей заболевших COVID-19 в Москве будут тестировать дважды
- Разработчики вакцины «Вектор» назвали сроки формирования иммунитета к коронавирусу
- Вакцина «ЭпиВакКорона» поступит в гражданский оборот 10 декабря
- Вакцину «Спутник V» будут производить в Индии
- На разработку вакцины Moderna потребовалось два дня
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru