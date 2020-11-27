Трамп призвал Байдена доказать законность полученных им голосов на выборах

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что его соперник на президентских выборах от Демократической партии Джо Байден сможет заехать в Белый дом, только если докажет, что получил свои голоса на выборах законно, написал Трамп в твиттере.

«Байден только тогда сможет войти в Белый дом как президент, когда сможет подтвердить, что его смешные 80 миллионов голосов были получены без обмана и законно», - написал Трамп в соцсети.

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По его словам, после того, что происходило в Детройте, Атланте, Филадельфии и Милуоки, где, по его словам, были массовые фальсификации, Байден «получит большую неразрешимую проблему» в деле доказательства чистоты выборов.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Ряд ведущих американских СМИ заявили о победе Байдена. Выборный штаб Трампа оспаривает результаты выборов в суде и заявляет о многочисленных фальсификациях. При этом Трамп дал распоряжение главе Управления общих служб (GSA) США, которая отвечает за трансфер власти в стране, начать процедуру передачи власти Байдену.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДжо БайденДональд Трамп
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