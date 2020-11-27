Трамп призвал Байдена доказать законность полученных им голосов на выборах

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что его соперник на президентских выборах от Демократической партии Джо Байден сможет заехать в Белый дом, только если докажет, что получил свои голоса на выборах законно, написал Трамп в твиттере.

«Байден только тогда сможет войти в Белый дом как президент, когда сможет подтвердить, что его смешные 80 миллионов голосов были получены без обмана и законно», - написал Трамп в соцсети.