Переговоры Путина и Лукашенко длились почти 4 часа

"3 часа 55 минут длилась встреча Лукашенко и Путина", - говорится в сообщении канала.

Встреча лидеров стран прошла в московском Кремле.

Ранее Александр Лукашенко заявил о раскрытии заговора с целью его убийства и захвата власти. Как утверждает президент Белоруссии, его намеревались ликвидировать 9 мая. Белорусское КГБ обратилось за содействием к ФСБ РФ. Российская сторона предоставила материалы, доказывающие заговор.



