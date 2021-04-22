Переговоры Путина и Лукашенко длились почти 4 часа

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин вели переговоры почти 4 часа. Как сообщается в телеграмм-канале «Пул первого», в настоящее время встреча закончилась.

Встречное приглашение. Путин готов принять Зеленского в Москве

"3 часа 55 минут длилась встреча Лукашенко и Путина", - говорится в сообщении канала.

Встреча лидеров стран прошла в московском Кремле.

Ранее Александр Лукашенко заявил о раскрытии заговора с целью его убийства и захвата власти. Как утверждает президент Белоруссии, его намеревались ликвидировать 9 мая. Белорусское КГБ обратилось за содействием к ФСБ РФ. Российская сторона предоставила материалы, доказывающие заговор.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Путин Лукашенко Сочи
ТЕГИ:БелоруссияВладимир ПутинЛукашенко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры