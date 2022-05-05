Пентагон: США не передают Украине разведданные о местонахождении военачальников РФ

В Пентагоне заявили, что Украина не получает от них данные разведки о местоположении российских военачальников на территории военных действий. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что военным России известно, что США, Североатлантический альянс и Британия передают Украине не только оружие, но и разведданные.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».









