Вице-президент США Пенс впервые после дебатов поговорил с Камалой Харрис

Вице-президент США Майк Пенс впервые со времени дебатов провел беседу со своим преемником Камалой Харрис. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на издание The Hill.

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По информации The Hill, Пенс предложил Харрис помощь в проведении инаугурации президента. Вице-президент взял на себя часть обязанностей главы государства: он посетил пресс-конференцию по безопасности на инаугурации и поприветствовал отряд национальной гвардии, который охраняет Капитолий США.

В субботу и воскресенье Пенс планирует выступить с докладом о военных достижениях администрации президента США Дональда Трампа. Также вице-президент будет присутствовать на церемонии инаугурации избранного президента страны Джозефа Байдена 20 января.

Сам Дональд Трамп официально не признал поражение на выборах президента США. Ранее сообщалось о намерении Трампа покинуть Вашингтон перед инаугурацией.

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ФОТО: instagram.com/kamalaharris
ТЕГИ:Президент СШАВыборы в США
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