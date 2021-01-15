Вице-президент США Пенс впервые после дебатов поговорил с Камалой Харрис

По информации The Hill, Пенс предложил Харрис помощь в проведении инаугурации президента. Вице-президент взял на себя часть обязанностей главы государства: он посетил пресс-конференцию по безопасности на инаугурации и поприветствовал отряд национальной гвардии, который охраняет Капитолий США.

В субботу и воскресенье Пенс планирует выступить с докладом о военных достижениях администрации президента США Дональда Трампа. Также вице-президент будет присутствовать на церемонии инаугурации избранного президента страны Джозефа Байдена 20 января.

Сам Дональд Трамп официально не признал поражение на выборах президента США. Ранее сообщалось о намерении Трампа покинуть Вашингтон перед инаугурацией.