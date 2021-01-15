Вице-президент США Пенс впервые после дебатов поговорил с Камалой Харрис
Вице-президент США Майк Пенс впервые со времени дебатов провел беседу со своим преемником Камалой Харрис. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на издание The Hill.
По информации The Hill, Пенс предложил Харрис помощь в проведении инаугурации президента. Вице-президент взял на себя часть обязанностей главы государства: он посетил пресс-конференцию по безопасности на инаугурации и поприветствовал отряд национальной гвардии, который охраняет Капитолий США.
В субботу и воскресенье Пенс планирует выступить с докладом о военных достижениях администрации президента США Дональда Трампа. Также вице-президент будет присутствовать на церемонии инаугурации избранного президента страны Джозефа Байдена 20 января.
Сам Дональд Трамп официально не признал поражение на выборах президента США. Ранее сообщалось о намерении Трампа покинуть Вашингтон перед инаугурацией.
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