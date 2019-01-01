Пекин опроверг нарушение воздушных границ российскими и китайскими самолетами

Ранее ВВС Южной Кореи подняли свои истребители на перехват российских бомбардировщиков над Японским морем, при этом СМИ сообщали, что южнокорейские пилоты якобы открыли предупредительный огонь по российским самолетам.

В Минобороны России факт стрельбы опровергли и заявили, что бомбардировщики находились в международном воздушном пространстве.

Ранее российский военный летчик Геннадий Бакулин в эфире НСН рассказал, как бы его коллеги повели себя на месте южнокорейских пилотов.

