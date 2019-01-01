Пекин опроверг нарушение воздушных границ российскими и китайскими самолетами
Китайские и российские военные продолжат свое сотрудничество, заявил официальный представитель Минобороны КНР У Цянь в ходе пресс-конференции.
Цянь также опроверг сообщения о том, что в ходе совместного патрулирования китайские и российские боевые самолеты якобы нарушали воздушное пространство других стран, передает RT.
Ранее ВВС Южной Кореи подняли свои истребители на перехват российских бомбардировщиков над Японским морем, при этом СМИ сообщали, что южнокорейские пилоты якобы открыли предупредительный огонь по российским самолетам.
В Минобороны России факт стрельбы опровергли и заявили, что бомбардировщики находились в международном воздушном пространстве.
Ранее российский военный летчик Геннадий Бакулин в эфире НСН рассказал, как бы его коллеги повели себя на месте южнокорейских пилотов.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- После выборов дубинками машут. В Донецкую область направили спецназ
- Россия ждет извинений. Госдума потребовала от президента Грузии ответить за слова
- Американцев запугали скрытым смыслом «Короля льва»
- Киев перебросил спецназ в Донецкую область для подавления бунта
- Володин потребовал извинений от грузинского президента