Пекин опроверг нарушение воздушных границ российскими и китайскими самолетами

Китайские и российские военные продолжат свое сотрудничество, заявил официальный представитель Минобороны КНР У Цянь в ходе пресс-конференции.

Цянь также опроверг сообщения о том, что в ходе совместного патрулирования китайские и российские боевые самолеты якобы нарушали воздушное пространство других стран, передает RT.

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Ранее ВВС Южной Кореи подняли свои истребители на перехват российских бомбардировщиков над Японским морем, при этом СМИ сообщали, что южнокорейские пилоты якобы открыли предупредительный огонь по российским самолетам.

В Минобороны России факт стрельбы опровергли и заявили, что бомбардировщики находились в международном воздушном пространстве.

Ранее российский военный летчик Геннадий Бакулин в эфире НСН рассказал, как бы его коллеги повели себя на месте южнокорейских пилотов.

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ФОТО: РИА Новости//Сергей Пивоваров
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