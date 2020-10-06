Павловский предрек радикализацию парламентской оппозиции
Глава Фонда эффективной политики в эфире НСН рассказал, как изменится риторика лидеров КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» к думским выборам.
Президент РФ Владимир Путин провел онлайн-встречу с лидерами думских фракций, на которой пообещал четкие и согласованные действия со стороны государства и поддержку граждан, социальной сферы и системы здравоохранения. Как передает агентство «Интерфакс», он выразил уверенность, что такие решения властей всегда найдут поддержку во всех фракциях Госдумы.
Глава Фонда эффективной политики (ФЭП) Глеб Павловский в эфире НСН рассказал, чего ожидали от встречи с президентом лидеры парламентской оппозиции – КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России».
«Обычно это наполовину партийный ньюсмейкинг. Они говорят что-нибудь, что будет подхвачено прессой. А наполовину, если не больше, это выклянчивание каких-то возможностей для себя. Здесь Путин не является и даже не пытается быть ведущим, а просто модерирует этот процесс. И там может затесаться какая-то политическая идея, в которой президент заинтересован. Например, досрочные парламентские выборы. Скорее всего, кто-то это подымет, потому что риска здесь никакого нет, а возможность оказаться в центре темы очень заманчива для партийных лидеров», - сказал Павловский.
По его мнению, на досрочные выборы власть не пойдет. «Смещение даты выборов – очень спорный вопрос с точки зрения выгоды. Можно попасть в эпицентр турбулентности. Аппарат, на который накатывается вторая волна пандемии, может не справиться с задачей провести на ее фоне федеральные выборы», - пояснил политолог.
По его мнению, в Кремле не заинтересованы в скорой смене руководства парламентской оппозиции.
«Не думаю, что Кремль хочет торопить обновление руководства системных партий, потому что это может разрушить старые дружественные коалиции и привести к власти более агрессивные силы. Очевидно, что смена руководства есть во всех партиях, кроме разве что уже полураспавшейся партии Миронова. Там идет большая игра, ее ведут лидеры со своими сменщиками», - отметил собеседник НСН.
Он считает, что по мере приближения выборов в Госдуму, риторика партий будет ужесточаться.
«Повестка выборов 2021 года будет более радикальной. Она еще не сложилась, она выявится только к концу года», - заключил глава ФЭП.
Ранее Павловский заявил в эфире НСН, что последние события в мире показывают неэффективность российской внешней политики и необходимость ее пересмотра.
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