Павловский предрек радикализацию парламентской оппозиции

Президент РФ Владимир Путин провел онлайн-встречу с лидерами думских фракций, на которой пообещал четкие и согласованные действия со стороны государства и поддержку граждан, социальной сферы и системы здравоохранения. Как передает агентство «Интерфакс», он выразил уверенность, что такие решения властей всегда найдут поддержку во всех фракциях Госдумы.

Глава Фонда эффективной политики (ФЭП) Глеб Павловский в эфире НСН рассказал, чего ожидали от встречи с президентом лидеры парламентской оппозиции – КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России».

«Обычно это наполовину партийный ньюсмейкинг. Они говорят что-нибудь, что будет подхвачено прессой. А наполовину, если не больше, это выклянчивание каких-то возможностей для себя. Здесь Путин не является и даже не пытается быть ведущим, а просто модерирует этот процесс. И там может затесаться какая-то политическая идея, в которой президент заинтересован. Например, досрочные парламентские выборы. Скорее всего, кто-то это подымет, потому что риска здесь никакого нет, а возможность оказаться в центре темы очень заманчива для партийных лидеров», - сказал Павловский.

По его мнению, на досрочные выборы власть не пойдет. «Смещение даты выборов – очень спорный вопрос с точки зрения выгоды. Можно попасть в эпицентр турбулентности. Аппарат, на который накатывается вторая волна пандемии, может не справиться с задачей провести на ее фоне федеральные выборы», - пояснил политолог.