Путин оценил роль оппозиции

Владимир Путин в ходе встречи с лидерами думских фракций оценил роль оппозиции.

«Хотел бы отметить немалую и безусловно позитивную роль оппозиции», — заявил глава государства.

Российский лидер пояснил, что имеет в виду «не только обоснованную критику с её стороны, что естественно, и эта критика, безусловно, держит власть, что называется, в тонусе. Но и стремление дать конструктивные, конкретные предложения практически по всем пунктам национальной повестки».

«Все здравые, содержательные идеи будем обязательно учитывать. Прошу правительство иметь это в виду», —подчеркнул президент РФ.

Глава государства традиционно проводит встречу с лидерами думских фракций после единого дня голосования, который в 2020 году прошел 13 сентября, отмечает РИА ФАН.