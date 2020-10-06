Путин оценил роль оппозиции

Владимир Путин в ходе встречи с лидерами думских фракций оценил роль оппозиции.

«Хотел бы отметить немалую и безусловно позитивную роль оппозиции», — заявил глава государства.

Российский лидер пояснил, что имеет в виду «не только обоснованную критику с её стороны, что естественно, и эта критика, безусловно, держит власть, что называется, в тонусе. Но и стремление дать конструктивные, конкретные предложения практически по всем пунктам национальной повестки».

«Все здравые, содержательные идеи будем обязательно учитывать. Прошу правительство иметь это в виду», —подчеркнул президент РФ.

Глава государства традиционно проводит встречу с лидерами думских фракций после единого дня голосования, который в 2020 году прошел 13 сентября, отмечает РИА ФАН.

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Накануне стало известно, что Владимир Путин проведёт встречу с главами думских фракций во вторник, 6 октября. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Она пройдёт в формате видеоконференции.

Ранее источник в Госдуме сообщил агентству, что встреча президента России с лидерами фракций запланирована на 6 октября. Эту информацию позднее подтвердил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ОппозицияГосдумаВладимир Путин
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