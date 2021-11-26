Алиев поблагодарил российских миротворцев в Нагорном Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в зоне ответственности российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе не было серьёзных инцидентов и намеренных провокаций, сообщает ТАСС.
На трехсторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном он отметил, что наблюдались единичные случаи, не носящие системный характер.
«Хотел бы поблагодарить российских миротворцев за хорошую службу, за то, что они обеспечивают безопасность в регионе», - сказал Алиев.
Ранее Путин, комментируя перестрелки на армяно-азербайджанской границе, заявил, что ситуация «всё ещё до конца не успокоилась», поэтому крайне востребованы усилия российских миротворцев «для обеспечения стабильности и безопасности мирного населения».
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