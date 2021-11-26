Алиев поблагодарил российских миротворцев в Нагорном Карабахе

На трехсторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном он отметил, что наблюдались единичные случаи, не носящие системный характер.

«Хотел бы поблагодарить российских миротворцев за хорошую службу, за то, что они обеспечивают безопасность в регионе», - сказал Алиев.

Ранее Путин, комментируя перестрелки на армяно-азербайджанской границе, заявил, что ситуация «всё ещё до конца не успокоилась», поэтому крайне востребованы усилия российских миротворцев «для обеспечения стабильности и безопасности мирного населения».

