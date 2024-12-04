Пашинян: Отношения Армении и ОДКБ перешли точку невозврата

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения республики и ОДКБ перешли точку невозврата. По его словам, республика не интересуется документами, которые принимаются в рамках ОДКБ. Заявления прозвучали в парламенте страны.

Пашинян напомнил, что Армения замораживает свое участие в деятельности организации, а значит, не участвует в обсуждении любых документов.

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«Мы просто не накладываем вето ни на один документ, потому что, по сути, считаем себя вне ОДКБ, пусть делают, что хотят. Эта ситуация делает возвращение Армении в ОДКБ все более трудным, а то и невозможным. Я думаю, что здесь мы прошли точку необратимости», - сказал армянский премьер.

Заявление премьер-министра Армении Николы Пашиняна о возможном разрыве отношений с ОДКБ создает колоссальную угрозу безопасности для страны, оно выгодно для Запада, Турции и Азербайджана. Об этом в беседе с НСН заявил экс-депутат Национального собрания Армении Арман Абовян.

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ФОТО: Правительство Армении
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