Пашинян: Отношения Армении и ОДКБ перешли точку невозврата

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения республики и ОДКБ перешли точку невозврата. По его словам, республика не интересуется документами, которые принимаются в рамках ОДКБ. Заявления прозвучали в парламенте страны.

Пашинян напомнил, что Армения замораживает свое участие в деятельности организации, а значит, не участвует в обсуждении любых документов.