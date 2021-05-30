Партия Саакашвили сняла бойкот парламента
По решению политсовета оппозиционной грузинской партии «Единое национальное движение» (ЕНД), созданной экс-президентом Михаилом Саакашвили, прекращен семимесячный бойкот парламента, сообщает «Интерфакс».
«Мы приняли решение о прекращении бойкота и вхождении наших избранных депутатов в парламент. Это верное решение, которое обязательно приведет к смене власти», - заявил председатель ЕНД Никанор Мелия.
По его словам, ЕНД отказывается подписывать документ о выходе из политического кризиса в Грузии, поддержанный правящей партией и другими оппозиционерами.
Ранее Европейский фонд за демократию заплатил залог в размере 40 тыс. лари (более $11,6 тыс.), чтобы освободить из грузинской тюрьмы главу партии экс-президента страны Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Нику Мелию. Об этом сообщается в заявлении представительства ЕС в стране.
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