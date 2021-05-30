Партия Саакашвили сняла бойкот парламента

«Мы приняли решение о прекращении бойкота и вхождении наших избранных депутатов в парламент. Это верное решение, которое обязательно приведет к смене власти», - заявил председатель ЕНД Никанор Мелия.

По его словам, ЕНД отказывается подписывать документ о выходе из политического кризиса в Грузии, поддержанный правящей партией и другими оппозиционерами.

Ранее Европейский фонд за демократию заплатил залог в размере 40 тыс. лари (более $11,6 тыс.), чтобы освободить из грузинской тюрьмы главу партии экс-президента страны Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Нику Мелию. Об этом сообщается в заявлении представительства ЕС в стране.

