В Тбилиси задержали более 20 сторонников оппозиции
Сотрудники МВД Грузии задержали в столице более 20 сторонников оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД). Ее основателем является бывший президент страны Михаил Саакашвили.
По данным «Интерфакс», у офиса ЕНД задержали 21 человека. Они не подчинились требованиям полиции, уточняет RT.
Ранее правоохранители Грузии в рамках спецоперации также задержали лидера ЕНД Нико Мелия.
Напомним, 17 февраля по санкции тбилисского городского суда арестовали депутата в ходе слушаний по делу о попытке штурма законодательного собрания в июне 2019 года.
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