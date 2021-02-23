В Тбилиси задержали более 20 сторонников оппозиции

Сотрудники МВД Грузии задержали в столице более 20 сторонников оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД). Ее основателем является бывший президент страны Михаил Саакашвили.

Грузинский оппозиционер Мелия отказывается идти под арест

По данным «Интерфакс», у офиса ЕНД задержали 21 человека. Они не подчинились требованиям полиции, уточняет RT.

Ранее правоохранители Грузии в рамках спецоперации также задержали лидера ЕНД Нико Мелия.

Напомним, 17 февраля по санкции тбилисского городского суда арестовали депутата в ходе слушаний по делу о попытке штурма законодательного собрания в июне 2019 года.

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ФОТО: police.ge
ТЕГИ:СаакашвилиОппозицияАрестГрузия
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