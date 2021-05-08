ЕС внес залог за главу партии Саакашвили ради его освобождения из тюрьмы в Грузии

Европейский фонд за демократию заплатил залог в размере 40 тыс. лари (более $11,6 тыс.), чтобы освободить из грузинской тюрьмы главу партии экс-президента страны Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Нику Мелию. Об этом сообщается в заявлении представительства ЕС в стране.

Грузинский оппозиционер Мелия отказывается идти под арест

«Сегодня были выплачены 40 тыс. лари для освобождения господина Ники Мелии из предварительного заключения. <...> Мы сердечно благодарим две независимые организации, которые согласились поддержать этот процесс: Европейский фонд за демократию, который выделил деньги, и Ассоциацию молодых юристов Грузии, которая передала указанные деньги властям», - цитирует заявление ТАСС.

Напомним, Мелия находится в заключении с 23 февраля в связи с неуплатой залога по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Его освобождение является одним из условий соглашения между правящей партией «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» и представителями оппозиции.

Теперь, в соответствии с грузинскими законами, Генпрокуратура Грузии должна обратиться с ходатайством в суд для изменения меры пресечения политика и его освобождения.

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Фото: twitter.com/caucasianknot
ТЕГИ:СудыЗалогОппозицияГрузия
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