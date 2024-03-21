Памфилова: Путин победил по итогам голосования на выборах президента РФ в США

По словам главы ЦИК, Путин также одержал победу по итогам голосования в Германии, Эстонии, Латвии, Австралии, Армении.

Из окончательных данных ЦИК следует, что в Германии за Путина проголосовали 56,8% избирателей. В Латвии действующий президент получил 70,6% голосов, в Австралии — 53,6%, Армении — 54,7%, США — 42,2%,

Ранее заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель заявил, что власти США не намерены поздравлять Путина с переизбрание, отмечает RT.

