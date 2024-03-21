Памфилова: Путин победил по итогам голосования на выборах президента РФ в США
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что Владимир Путин победил по итогам голосования на выборах президента РФ в США.
По словам главы ЦИК, Путин также одержал победу по итогам голосования в Германии, Эстонии, Латвии, Австралии, Армении.
Из окончательных данных ЦИК следует, что в Германии за Путина проголосовали 56,8% избирателей. В Латвии действующий президент получил 70,6% голосов, в Австралии — 53,6%, Армении — 54,7%, США — 42,2%,
Ранее заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель заявил, что власти США не намерены поздравлять Путина с переизбрание, отмечает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Памфилова: Путин победил по итогам голосования на выборах президента РФ в США
- ЦИК России официально объявил Владимира Путина президентом России
- Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Турции
- Глава Грайворона призвал жителей покинуть городской округ из-за обстрелов
- Картина Ивана Айвазовского стала топ-лотом торгов MacDougall’s
- Порошенко раскритиковал киевские власти за слабую поддержку ВСУ
- СМИ: В Госдуме обсудят наказание для блогеров за крупный ущерб их клиентам
- В Красноярском крае предложили ограничить внесение наличных через банкоматы
- В Забайкалье сошли с рельсов вагоны грузового поезда
- «Белгород-Арена» получила повреждения после обстрела города
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru