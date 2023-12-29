Памфилова: Информация о кандидатах на сайте ЦИК появится после их регистрации
Информация о кандидатах на должность президента России на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ появится тогда, когда будут зарегистрированные кандидаты. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
Она отметила, что часть заявок уже рассмотрена, еще часть будет рассмотрена в пятницу, 29 декабря. По словам Памфиловой, процесс практически завершается, осталась одна заявка от партии до 1 января.
Согласно данным, из 33 уведомлений о выдвижении кандидата на выборы президента представили документы в ЦИК 14 кандидатов: 8 – от партий, 6 – самовыдвиженцев.
Ранее сообщалось, что четыре года назад проголосовать дистанционно могли всего несколько тысяч россиян. На предстоящих выборах президента России в 2024 году воспользоваться дистанционным голосованием смогут уже более трети потенциальных избирателей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru