Памфилова: Информация о кандидатах на сайте ЦИК появится после их регистрации

Она отметила, что часть заявок уже рассмотрена, еще часть будет рассмотрена в пятницу, 29 декабря. По словам Памфиловой, процесс практически завершается, осталась одна заявка от партии до 1 января.

Согласно данным, из 33 уведомлений о выдвижении кандидата на выборы президента представили документы в ЦИК 14 кандидатов: 8 – от партий, 6 – самовыдвиженцев.

Ранее сообщалось, что четыре года назад проголосовать дистанционно могли всего несколько тысяч россиян. На предстоящих выборах президента России в 2024 году воспользоваться дистанционным голосованием смогут уже более трети потенциальных избирателей, передает «Радиоточка НСН».

