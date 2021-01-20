Оседлать протесты. Аналитик оценил влияние «пророссийской» партии на Украине
Президент Украинского аналитического центра в эфире НСН рассказал, может ли "Оппозиционная платформа - За жизнь" возглавить протесты на Украине для победы на следующих парламентских выборах.
В случае досрочных выборов в Верховную Раду Украины партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) получила бы наибольшую поддержку избирателей, сообщили представители социологической компании «Роботизированные телесистемы» по результатам недавнего опроса. На втором месте находилась бы пропрезидентская партия «Слуга народа».
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН рассказал, что рейтинг партии президента Украины Владимира Зеленского подкосило даже не повышение тарифов, а карантин.
«Это существенно ударило по команде Зеленского. На сегодня антирейтинг зашкаливает из-за ошибочных действий главы правительства Дениса Шмыгаля, Зеленскому надо быстрее его поменять. Важно понимать, что в 2020 году вины президента в падении рейтинга нет, однако в сознании украинцев депутаты "Слуги народа" - это люди Зеленского. Сейчас обсуждается, кто может заменить Шмыгаля. Если Зеленский поставит на его место сильного лидера, то без проблем выиграет следующие выборы», - отметил аналитик.
Охрименко добавил, что ОПЗЖ, несмотря на поддержку в обществе, вряд ли возглавит текущие протесты и превратит их в Майдан.
«Вряд ли они пойдут на кровопролитие, потому что без этого Майдан практически невозможен. Вообще, сами участники протестов не очень бы хотели, чтобы их кто-то возглавил. Сейчас митингующих интересуют низкие цены на газ, а не политические лозунги», - считает он.
Тем не менее, победа ОПЗЖ на парламентских выборах была бы выгодна России. «Если ОПЗЖ выиграет парламентские выборы, то постарается восстановить деловые торговые отношения с Россией. Политические вопросы по Крыму и Донбассу депутаты тоже попытались бы решить, но тут сложно», - заключил аналитик.
На последних выборах в Верховную Раду, которые прошли в июле 2019 года, ОПЗЖ проиграла только партии «Слуга народа» - 13% против 43% голосов. Сопредседатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» и бывший кандидат в президенты страны Юрий Бойко заявил в эфире НСН, что ОПЗЖ является второй политической силой в стране «в общенациональном масштабе».
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