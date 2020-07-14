Орешкин: Американские суды не считаются с Трампом

«Племянница Дональда Трампа написала крайне неприятную книгу, ее родственники считают, что она нарушила данное сорок лет назад семейное обязательство не копаться в «семейном белье». Тем не менее, она считает, что вправе это делать, так как Дональд Трамп – общественно значимая фигура. И она не хочет, как сама говорит, лишать общество возможности знать о потенциальном кандидате на новый президентский срок ту правду, которую она знает. И как мы видим, американские суды, несмотря на то, что дело идет вопреки интересам действующего президента, принимают подобное решение», – отметил он.

Кроме того, политолог Дмитрий Орешкин в эксклюзивном интервью НСН выразил уверенность, что работы на газопроводе «Северный поток» приостановлены не из-за технических проблем, а из-за ненадобности самого газа.

