Трамп высказался о выходе США из НАТО
Президент США Дональд Трамп в ходе интервью The Washington Post прокомментировал возможность выхода США из НАТО.
Американский лидер признал, что не будет выводить свою страну из альянса, но подчеркнул, что платить членские взносы должны все страны, входящие в блок.
«Были такие, которые почти ничего не платили, и сейчас они платят», - сказал Трамп, добавив, что недовольные давлением Вашингтона страны альянса предлагали ему вывести США из НАТО.
Ранее Трамп неоднократно критиковал союзников по НАТО, упрекая их в том, что они тратят недостаточно на финансирование альянса. По словам президента США, входящие в блок государства должны выделять на эти цели 2 процента от своего ВВП.
При этом чаще всего Трамп упрекает Германию. Берлину, в частности, достается и за за закупки российского газа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru