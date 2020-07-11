Трамп высказался о выходе США из НАТО

Американский лидер признал, что не будет выводить свою страну из альянса, но подчеркнул, что платить членские взносы должны все страны, входящие в блок.

«Были такие, которые почти ничего не платили, и сейчас они платят», - сказал Трамп, добавив, что недовольные давлением Вашингтона страны альянса предлагали ему вывести США из НАТО.

Ранее Трамп неоднократно критиковал союзников по НАТО, упрекая их в том, что они тратят недостаточно на финансирование альянса. По словам президента США, входящие в блок государства должны выделять на эти цели 2 процента от своего ВВП.

При этом чаще всего Трамп упрекает Германию. Берлину, в частности, достается и за за закупки российского газа.

