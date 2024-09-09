Орбан анонсировал «эффектное» проявление мирной миссии по Украине в сентябре

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал «эффектное» проявление мирной миссии по Украине в сентябре, сообщил портал ATV.

О своих планах он заявил на ежегодном закрытом мероприятии в венгерском городе Кётче. При этом политик не раскрыл деталей своего плана, но отметил, что работал над миротворческой миссией все лето.

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В начале июля Виктор Орбан в рамках «мирной миссии» побывал в Киеве, затем в Москве, Пекине и Вашингтоне. После этого венгерский премьер выступил с предложением к Евросовету о разработке новых подходов в решении российско-украинского конфликта. При этом члены Европарламента и представители Еврокомиссии заявляли, что Орбан не был уполномочен на какие «мирные миссии».

Европейский парламент ранее осудил визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Шарифулин
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