Захарова прокомментировала возможность прекращения Финляндией выдачи виз россиянам
Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала возможность прекращения выдачи туристических виз россиянам «откровенно дискриминационной политической мерой». Об этом сообщает ТАСС.
Ранее ряд представителей политических партий Финляндии призвали в качестве санкций перестать выдавать туристические визы российским гражданам.
Захарова указала на то, что такое предложение было озвучено в стране, которая претендует «передовую роль в продвижении международного сотрудничества в области обеспечения прав и свобод». Она также отметила, что это решение приведет к ухудшению двусторонних отношений и ответным мерам РФ.
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