ООН: Население Земли достигнет 8 миллиардов человек к 15 ноября

Население планеты Земля достигнет 8 миллиардов человек к 15 ноября. Такой прогноз представила Организация объединенных наций (ООН), передает РИА Новости.

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Накануне на портале Countrymetrics.info появилась информация о том, что население планеты достигло 8 млрд человек. В ООН отметили, что неясно, что является источником данных на данном веб-сайте.

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Фото: NASA
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