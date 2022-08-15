ООН: Население Земли достигнет 8 миллиардов человек к 15 ноября
15 августа 202220:19
Население планеты Земля достигнет 8 миллиардов человек к 15 ноября. Такой прогноз представила Организация объединенных наций (ООН), передает РИА Новости.
Накануне на портале Countrymetrics.info появилась информация о том, что население планеты достигло 8 млрд человек. В ООН отметили, что неясно, что является источником данных на данном веб-сайте.
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15 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru