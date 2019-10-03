ООН обсуждает с США вопрос невыдачи виз российским делегатам

По его словам, визовый вопрос с США обсуждал комитет по отношениям 2 октября. В ООН намерены продолжить переговоры.

Дюжаррик также отметил, что в ООН очень обеспокоены сложившейся ситуацией. Ранее РФ направила официальное письмо в организацию обращая внимание организации на сложившеюся визовую ситуацию.

Напомним, визовый скандал между РФ и США начался в сентябре, когда ряд дипломатов не получили американские визы, что сорвало их визит на Генассамблею ООН. Сегодня 3 октября стало известно об очередном случае невыдачи виз делегации РФ, на этот раз для участников форума «Диалог Форт-Росс».



