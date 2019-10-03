ООН обсуждает с США вопрос невыдачи виз российским делегатам
ООН обсуждает с руководством США вопрос невыдачи виз делегации из России. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, пишет Интерфакс.
По его словам, визовый вопрос с США обсуждал комитет по отношениям 2 октября. В ООН намерены продолжить переговоры.
Дюжаррик также отметил, что в ООН очень обеспокоены сложившейся ситуацией. Ранее РФ направила официальное письмо в организацию обращая внимание организации на сложившеюся визовую ситуацию.
Напомним, визовый скандал между РФ и США начался в сентябре, когда ряд дипломатов не получили американские визы, что сорвало их визит на Генассамблею ООН. Сегодня 3 октября стало известно об очередном случае невыдачи виз делегации РФ, на этот раз для участников форума «Диалог Форт-Росс».
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