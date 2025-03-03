Эрдоган: Урегулирование на Украине возможно только с участием Москвы и Киева
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мирное урегулирование на Украине невозможно без участия как Киева, так и Москвы.
В интервью Hurriyet он отметил, что, поддерживая суверенитет и территориальную целостность Украины, Турция уверена, что решение кризиса невозможно без вовлечения обеих сторон. Эрдоган подчеркнул, что его страна стремится к решению конфликта, не усугубляя ситуацию, и доказала, что переговоры возможны даже в условиях войны.
В феврале 2025 года президент Турции провел встречи с представителями обеих сторон. 18 февраля он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским в Эр-Рияде, а 24 февраля — с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Эрдоган заявил, что Турция могла бы стать подходящим местом для возможных будущих переговоров между Россией, Украиной и США.
Турция также принимала участие в заключении зерновой сделки между Россией и Украиной в июле 2022 года, став посредником в договоренности по безопасному вывозу украинского зерна и снятию ограничений на российскую сельхозпродукцию. Однако после почти года действия соглашения Москва отказалась от его продления, указав на невыполнение второй части соглашения, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Макрон начал дискуссию об использования ядерного оружия Франции для защиты ЕС
- Власти Вологодской области отменили запрет на труд мигрантов в строительстве
- Общественная палата предложила новые меры для контроля за электровелосипедами
- СМИ: США отключили Украине системы оповещения о воздушных атаках
- СМИ: Порошенко до введения санкций вывел более 48 миллионов долларов за границу
- Фигурантка дела о сухпайках для российской армии изобличила других обвиняемых
- Россия направит Абхазии дополнительную электроэнергию
- Диетолог Русакова посоветовала заменить кофе чаем, цикорием и матчей
- Умер кинопродюсер и режиссер Илья Шерстобитов
- В Италии умер скрипач и профессор Марио Трабукко
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru