Эрдоган: Урегулирование на Украине возможно только с участием Москвы и Киева

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мирное урегулирование на Украине невозможно без участия как Киева, так и Москвы.

В интервью Hurriyet он отметил, что, поддерживая суверенитет и территориальную целостность Украины, Турция уверена, что решение кризиса невозможно без вовлечения обеих сторон. Эрдоган подчеркнул, что его страна стремится к решению конфликта, не усугубляя ситуацию, и доказала, что переговоры возможны даже в условиях войны.