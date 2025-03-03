Эрдоган: Урегулирование на Украине возможно только с участием Москвы и Киева

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мирное урегулирование на Украине невозможно без участия как Киева, так и Москвы.

В интервью Hurriyet он отметил, что, поддерживая суверенитет и территориальную целостность Украины, Турция уверена, что решение кризиса невозможно без вовлечения обеих сторон. Эрдоган подчеркнул, что его страна стремится к решению конфликта, не усугубляя ситуацию, и доказала, что переговоры возможны даже в условиях войны.

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В феврале 2025 года президент Турции провел встречи с представителями обеих сторон. 18 февраля он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским в Эр-Рияде, а 24 февраля — с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Эрдоган заявил, что Турция могла бы стать подходящим местом для возможных будущих переговоров между Россией, Украиной и США.

Турция также принимала участие в заключении зерновой сделки между Россией и Украиной в июле 2022 года, став посредником в договоренности по безопасному вывозу украинского зерна и снятию ограничений на российскую сельхозпродукцию. Однако после почти года действия соглашения Москва отказалась от его продления, указав на невыполнение второй части соглашения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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