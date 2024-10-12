Над территорией России нейтрализовали 47 украинских БПЛА
Российские военные в течение минувшей ночи нейтрализовали 47 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.
«При попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов... дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 47 украинских БпЛА», — отмечается в заявлении.
Так, 17 дронов перехватили и уничтожили над Краснодарским краем, 16 БПЛА — над акваторией Азовского моря, 12 беспилотников – над Курской областью и еще два — над Белгородской.
Ранее глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в регионе зафиксировали повреждения из-за атаки БПЛА. В Славянске-на-Кубани при падении обломков были повреждены крыши двух домов, в Приморско-Ахтарске в одном здании выбило стекла, также загорелся легковой автомобиль.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru