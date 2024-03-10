NYT: в США обсуждали неядерный ответ в случае применения ЯО на Украине

По информации издания, высокопоставленные чиновники настаивали на неядерном ответе в случае применения РФ оружия массового уничтожения.

«Возможно, даже обычная атака на подразделения, запустившие ядерное оружие», - цитирует NYT одного из собеседников.

Накануне телеканал CNN сообщил, что в конце 2022 года в американской администрации были обеспокоены вероятностью применения ядерного оружия на Украине. При этом американская разведка не фиксировала подготовку Москвы к использованию ЯО.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия воспользуется правом на применение ядерного оружия в случае угрозы ее существованию, передает «Радиоточка НСН».

