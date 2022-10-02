Новые субъекты присоединятся к России в границах на день их образования

Донецкая и Луганская народная республики, Запорожская и Херсонская области войдут в состав России в тех границах, в которых существуют на день их образования и день присоединения к РФ, говорится в международных договорах, внесенных в Госдуму.

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«Пределы территории Запорожской области определяются границами территории Запорожской области, существовавшими на день ее образования и день принятия в Российскую Федерацию Запорожской области и образования в составе Российской Федерации нового субъекта», — говорится в документах.

Те же правовые нормы применяются к Херсонской области и ДНР и ЛНР.

Ранее переходный период для интеграции в ряд российских систем для Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей начнется со дня их принятия в состав Российской Федерации до 1 января 2026 года. Такой срок своими постановлениями утвердил Конституционный суд России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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