Новые субъекты присоединятся к России в границах на день их образования
Донецкая и Луганская народная республики, Запорожская и Херсонская области войдут в состав России в тех границах, в которых существуют на день их образования и день присоединения к РФ, говорится в международных договорах, внесенных в Госдуму.
«Пределы территории Запорожской области определяются границами территории Запорожской области, существовавшими на день ее образования и день принятия в Российскую Федерацию Запорожской области и образования в составе Российской Федерации нового субъекта», — говорится в документах.
Те же правовые нормы применяются к Херсонской области и ДНР и ЛНР.
Ранее переходный период для интеграции в ряд российских систем для Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей начнется со дня их принятия в состав Российской Федерации до 1 января 2026 года. Такой срок своими постановлениями утвердил Конституционный суд России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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