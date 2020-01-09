Новые санкции США против Ирана вступили в силу
Американские санкции, направленные против Ирана, вступили в силу. Соответствующее заявление сделал президент США Дональд Трамп, пишет Интерфакс.
Президент назвал новые санкции еще более суровыми, чем предыдущие. Как отмечает агентство, Трамп не пояснил, в чем заключаются новые санкции против Ирана.
Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в беседе с НСН заявил, что есть надежда на прекращение конфликта США и Ирана.
Напомним, напряжение между странами резко усилилось в свете последних событий, в частности, операции США против иранского генерала Касема Сулеймани и последующей атаки Ирана на военные базы США в Ираке.
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