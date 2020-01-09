Меркель и Эрдоган обсудили напряженность между США и Ираном

По информации агентства, лидеры также обсудили ситуацию в Ливии и Сирии. Других подробностей разговора не приводится.

Напомним, напряженность на Ближнем Востоке резко возросла после убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани, которого в Вашингтоне считают одним из организаторов атаки на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

Ранее сегодня Newsweek со ссылкой на источник в Пентагоне сообщил, что авиакатастрофа украинского лайнера в Иране произошла из-за срабатывания иранской ракетной системы.



