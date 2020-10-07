Новости за ночь: Трамп решил рассекретить все документы о своих «связях» с Россией

«Я санкционировал полное рассекречивание всех документов, относящихся к одному из величайших политических преступлений в американской истории — российской мистификации», - цитируют «Известия» Трампа.

После победы Трампа на президентских выборах в 2016 году демократы и Хиллари Клинтон обвинили его в «связях» с Россией, а Москву — во вмешательстве, напоминает телеканал «360».

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев ранее в эфире НСН назвал возможные причины расследования в отношении советника Трампа по России Эндрю Пика.



