Новости за ночь: Трамп решил рассекретить все документы о своих «связях» с Россией

Президент США Дональд Трамп распорядился рассекретить все материалы о расследовании его предполагаемых связей с Россией. На своей странице в Twitter он также написал, что это также касается скандала с электронной почтой госсекретаря и кандидата в президенты Соединенных Штатов Хиллари Клинтон на выборах 2016 года.

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«Я санкционировал полное рассекречивание всех документов, относящихся к одному из величайших политических преступлений в американской истории — российской мистификации», - цитируют «Известия» Трампа.

После победы Трампа на президентских выборах в 2016 году демократы и Хиллари Клинтон обвинили его в «связях» с Россией, а Москву — во вмешательстве, напоминает телеканал «360».

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев ранее в эфире НСН назвал возможные причины расследования в отношении советника Трампа по России Эндрю Пика.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДокументыРоссияДональд Трамп
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