Опального схиигумена проверят на оскорбление президента РФ
Полиция получила заявление жительницы Екатеринбурга с просьбой привлечь схиигумена Сергия (Романова) к ответственность за оскорбление президента России Владимира Путина, начата проверка. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на ответ свердловской полиции.
Заявительница попросила журналистов не раскрывать её имя из опасений мести со стороны Сергия. В обращении она приводит 10 выражений из видеообращений схиигумена, которые касались главы государства. По её мнению, сказанное — недостоверные сведения и оскорбления.
Представители отца Сергия уж заявили, что старец никого не хотел оскорбить, обличая не людей, и человеческие грехи.
В июле епархиальный суд призвал лишить Сергия сана схиигумена за нарушение священнической присяги и монашеских обетов. Священник выступал с заявлениями против РПЦ и властей, отрицал пандемию коронавируса, проклинал тех, кто закрывал храмы. Как отмечает РИА ФАН, за фейки о коронавирусе мирской суд оштрафовал старца на 90 тысяч рублей.
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