Опального схиигумена проверят на оскорбление президента РФ

Полиция получила заявление жительницы Екатеринбурга с просьбой привлечь схиигумена Сергия (Романова) к ответственность за оскорбление президента России Владимира Путина, начата проверка. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на ответ свердловской полиции.

Заявительница попросила журналистов не раскрывать её имя из опасений мести со стороны Сергия. В обращении она приводит 10 выражений из видеообращений схиигумена, которые касались главы государства. По её мнению, сказанное — недостоверные сведения и оскорбления.