Путин: Россия готова к поставкам энергоресурсов в Европу
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к поставкам энергоресурсов в Европу, в том числе нынешней осенью и зимой, сообщает РИА Новости.
Выступая на форуме «Российская энергетическая неделя» он отметил, что для этого можно использовать уцелевшую нитку «Северного потока», мощность которой составляет 27,5 млрд кубометров в год.
«Россия к началу этих поставок готова. Мяч, как говорится, на стороне Евросоюза. Хотят — пусть просто откроют кран, и всё», — заключил глава государства.
Ранее Путин заявил, что Россия не виновата в том, что европейцы, как в Средневековье, запасаются на зиму дровами, сообщает RT.
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