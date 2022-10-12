Путин: Россия готова к поставкам энергоресурсов в Европу

Выступая на форуме «Российская энергетическая неделя» он отметил, что для этого можно использовать уцелевшую нитку «Северного потока», мощность которой составляет 27,5 млрд кубометров в год.

«Россия к началу этих поставок готова. Мяч, как говорится, на стороне Евросоюза. Хотят — пусть просто откроют кран, и всё», — заключил глава государства.

Ранее Путин заявил, что Россия не виновата в том, что европейцы, как в Средневековье, запасаются на зиму дровами, сообщает RT.