Норвегия пообещала перечислять Украине по 1,5 млрд евро ежегодно
Норвежский кабмин решил платить Украине 15 млрд норвежских крон ежегодно, что эквивалентно 1,5 млрд евро. Об этом заявил глава правительства Норвегии Йонас Гар Стере, сообщило издание Verdens Gang.
По его словам, помощь Норвегии Украине — знак для России о единстве норвежского и украинского народов, а также о максимальной сплоченности норвежского парламента.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз платит большую экономическую цену за помощь Украине, чем США. Об этом сообщило агентство НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru