Норвегия пообещала перечислять Украине по 1,5 млрд евро ежегодно

По его словам, помощь Норвегии Украине — знак для России о единстве норвежского и украинского народов, а также о максимальной сплоченности норвежского парламента.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз платит большую экономическую цену за помощь Украине, чем США. Об этом сообщило агентство НСН.

