Норвегия отказалась от санкций против RT и Sputnik
Правительство Норвегии отказалось присоединиться к санкциям против российских СМИ RT и Sputnik. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.
В правительстве страны подчеркнули, что решение Евросоюза по этим мерам «вызывает много вопросов».
При этом Норвегия присоединилась к ряду других санкций в отношении России.
Ранее профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон не вводит против России беспрецедентные санкции, так как боится, что их эскалация сильно ослабит РФ и усилит Китай в соревнованиях с США.
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