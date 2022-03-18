Норвегия отказалась от санкций против RT и Sputnik

Правительство Норвегии отказалось присоединиться к санкциям против российских СМИ RT и Sputnik. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

В правительстве страны подчеркнули, что решение Евросоюза по этим мерам «вызывает много вопросов».

Стали известны самые уязвимые для санкций отрасли экономики РФ

При этом Норвегия присоединилась к ряду других санкций в отношении России.

Ранее профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон не вводит против России беспрецедентные санкции, так как боится, что их эскалация сильно ослабит РФ и усилит Китай в соревнованиях с США.

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ФОТО: pxhere.com
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