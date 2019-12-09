«Нормандская четверка» обсуждает совместный документ

9 декабря 201921:21

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, как проходит саммит в нормандском формате в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь Зеленского рассказала об ожиданиях от встречи «нормандской четверки»

Так, по словам Пескова, лидеры стран ведут дискуссию по проекту совместного документа, который был подготовлен ранее.

В свою очередь, в пресс-служб украинского президента агентству уточнили, что переговоры будут длиться еще несколько часов.

Напомним, в рамках встречи лидеры четырех стран - РФ, Украины, Франции и Германии - обсуждают перспективы урегулирования конфликта в Донбассе. Также после окончания саммита ожидается двусторонняя встреча Путина и Зеленского.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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