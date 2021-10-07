Нет ничего возможного. Демушкин заявил, что «Русский марш» закончился
Организовывать акцию некому, а если бы такие люди и нашлись, им помешал бы коронавирус, считает националист.
Внимание правоохранительных органов к «Русскому маршу» никогда не смущало его участников, поскольку они не нарушали закон, заявил националист Дмитрий Демушкин Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Националисты традиционно проводят акцию 4 ноября, однако в этом году по не известно, подавали ли они заявку на проведение массового мероприятия.
«Все вопросы, которые "Русский марш" поднимал, находятся в правовом поле. Например, требовали нелегальную, то есть незаконную, миграцию запретить. Требование исполнения закона в принципе не может быть незаконным. Выступать против вымирания русских и замещения их? Тоже не вижу здесь ничего незаконного. Не нарушайте закон, не кричите экстремистских лозунгов, не бейте никого, не используйте нацистскую символику. А если вы всё это делаете, то вы хулиганы, и тогда несете ответственность уже по конкретным статьям административным и уголовным. На "Русском марше" к нам не было претензий. Как я могу его негативно оценивать, если я 13 лет его проводил, был главным организатором и звал туда всех людей? Абсолютно не считаю, что там было что-то незаконное. Наоборот, была приобретенная субъектность русского народа», - заявил Демушкин.
По словам Демушкина, проведение полноценного «Русского марша» в настоящий момент невозможно как по политическим, так и по санитарным причинам.
«Сейчас уже нет организованных форм русского национализма. Все организации запрещены, а лидеры либо посажены, либо выехали за пределы России. Кого сейчас можно смотреть, кто будет заниматься организацией, построением колонн? "Русский марш" закончился до тех пор, пока не появится окно политических возможностей. Делает его кто-то, кто хочет получить внимание. Но, опять же, внимание прессы осталось от старых маршей. Сейчас ничего организовать фактически невозможно. Тем более с пандемийными этими мерами введены ограничения на массовые мероприятия, они заведомо запрещены. И организации нет, которая сейчас способна это всё делать», - резюмировал активист.
Почти год назад, 4 ноября 2020 года, полиция задержала от 30 до 40 человек во время шествия националистов в Москве. Тогда московские власти отклонили заявку на проведение «Русского марша» в Люблино из-за пандемии коронавируса.
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