Нет ничего возможного. Демушкин заявил, что «Русский марш» закончился

Внимание правоохранительных органов к «Русскому маршу» никогда не смущало его участников, поскольку они не нарушали закон, заявил националист Дмитрий Демушкин Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Националисты традиционно проводят акцию 4 ноября, однако в этом году по не известно, подавали ли они заявку на проведение массового мероприятия.

«Все вопросы, которые "Русский марш" поднимал, находятся в правовом поле. Например, требовали нелегальную, то есть незаконную, миграцию запретить. Требование исполнения закона в принципе не может быть незаконным. Выступать против вымирания русских и замещения их? Тоже не вижу здесь ничего незаконного. Не нарушайте закон, не кричите экстремистских лозунгов, не бейте никого, не используйте нацистскую символику. А если вы всё это делаете, то вы хулиганы, и тогда несете ответственность уже по конкретным статьям административным и уголовным. На "Русском марше" к нам не было претензий. Как я могу его негативно оценивать, если я 13 лет его проводил, был главным организатором и звал туда всех людей? Абсолютно не считаю, что там было что-то незаконное. Наоборот, была приобретенная субъектность русского народа», - заявил Демушкин.

По словам Демушкина, проведение полноценного «Русского марша» в настоящий момент невозможно как по политическим, так и по санитарным причинам.