Националист победил в Новосибирске. Собчак в ужасе

«Всегда говорила и дальше буду объяснять, что умное голосование - это полный провал и бред. И вот ещё одно тому доказательство! Прочитала сегодня у Бориса Вишневского «прекрасное»: в Новосибирске «умное голосование» провело в горсовет знатного «крымнашевца», участника «Русских маршей», фаната «Моторолы» - Ростислава Антонова. На округе, где ЕР кандидата не выдвигала, зато выдвигало «Яблоко»!! То есть вообще не понятно, с кем боролись, но понятно, что получили», - написала Собчак в своем телеграм-канале.

Антонов в эфире НСН рассказал историю своего конфликта с Собчак.

«Во время ее президентской кампании (речь идет о выборах 2018 года - прим. НСН) я писал жалобу в Генпрокуратуру с просьбой проверить ее высказывание на соответствие законодательству РФ. Речь шла о принадлежности Крыма и территориальной целостности России. Генпрокуратура не нашла в ее словах состава преступления. В ответ Собчак написала жалобу на мой "Гражданский патруль" (общественная организация Антонова - прим. НСН). Этот пост результат наших давних теплых отношений», - отметил Антонов.

При этом Антонова куда больше удивила реакция со стороны представителей партии «Яблоко». «Реакцией со стороны Вишневского, Каца и других деятелей партии "Яблоко" я несколько ошарашен. Не понимаю, как люди либеральных взглядов позволяют себе в отношении меня публикации в формате публичного доноса. Они называют меня международным преступником, когда нет и не было в отношении меня никаких уголовных дел. Это просто клевета», - подчеркнул будущий депутат горсовета Новосибирска.

Депутаты от «Единой России» по итогам единого дня голосования получили 44% мест в новом созыве горсовета Новосибирска – 22 мандата из 50. Таким образом, они потеряли большинство: до выборов-2020 у них было 33 места. В совет вошли 14 самовыдвиженцев, включая пятерых участников оппозиционной коалиции «Новосибирск-2020». По одному креслу в горсовете займут представители партий «Зелёные» и «Родина». ЛДПР выиграла выборы в четырёх округах, КПРФ – в восьми.

