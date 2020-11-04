СМИ сообщают о задержании нескольких десятков участников «Русского марша» в Москве

«В полицейском автобусе, где я нахожусь, — 17 человек. Во втором полицейском автобусе еще 15 задержанных. Также тут был третий полицейский автобус, пока неизвестно, сколько человек разместили там»,— цитирует одного из организаторов «Русского марша» Никиту Зайцева «Интерфакс».

Также известно, что в ОВД «Марьинский» доставили заявителя «Русского марша» от Института национальной политики Дмитрия Михайлова и журналистку Ольгу Сапронову.

Напомним, заявку на проведение «Русского марша» в Люблино в День народного единства 4 ноября отклонили из-за пандемии коронавируса. Участников акции планировали потребовать от властей открытое расследование смерти националиста Максима Марцинкевича (Тесака).

Напомним, 16 сентября ГУФСИН по Челябинской области сообщило о самоубийстве Марцинкевича в СИЗО-3. По данным СУСК, заключенный оставил предсмертную записку. Прокуратура проводит проверку. Максим Марцинкевич известен как борец с наркоторговцами и педофилами нетрадиционными, выходящими за рамки закона, методами. В декабре 2018 года суд признал его виновным в возбуждении ненависти и вражды, разбое и хулиганстве. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима.