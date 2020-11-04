СМИ сообщают о задержании нескольких десятков участников «Русского марша» в Москве
От 30 до 40 человек задержали полицейские во время шествия националистов в Москве 4 ноября. «Интерфакс» информировал о 30 задержанных участниках акции, «МБХ медиа» - о 40 задержанных.
Известно, что националисты намеревались возложить цветы у здания приемной ФСИН на Цветном бульваре, отмечает «КоммерсантЪ».
«В полицейском автобусе, где я нахожусь, — 17 человек. Во втором полицейском автобусе еще 15 задержанных. Также тут был третий полицейский автобус, пока неизвестно, сколько человек разместили там»,— цитирует одного из организаторов «Русского марша» Никиту Зайцева «Интерфакс».
Также известно, что в ОВД «Марьинский» доставили заявителя «Русского марша» от Института национальной политики Дмитрия Михайлова и журналистку Ольгу Сапронову.
Напомним, заявку на проведение «Русского марша» в Люблино в День народного единства 4 ноября отклонили из-за пандемии коронавируса. Участников акции планировали потребовать от властей открытое расследование смерти националиста Максима Марцинкевича (Тесака).
Напомним, 16 сентября ГУФСИН по Челябинской области сообщило о самоубийстве Марцинкевича в СИЗО-3. По данным СУСК, заключенный оставил предсмертную записку. Прокуратура проводит проверку. Максим Марцинкевич известен как борец с наркоторговцами и педофилами нетрадиционными, выходящими за рамки закона, методами. В декабре 2018 года суд признал его виновным в возбуждении ненависти и вражды, разбое и хулиганстве. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима.
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