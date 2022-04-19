Россия высылает сотрудников посольств Нидерландов и Бельгии

В сообщении говорится, что решение о высылке является ответом на необоснованную высылку «18 сотрудников посольства России в Гааге, торгового представительства России в Амстердаме и постоянного представительства России при Организации по запрещению химического оружия».

Кроме того, в ответ на высылку российских дипломатов из Бельгии персонами нон грата были объявлены сотрудники бельгийского посольства в Москве, которые должны покинуть территорию России «до конца дня 3 мая».

Ранее в России признали персоной нон грата старшего дипломата посольства Чехии в Москве, сообщает «Свободная пресса».