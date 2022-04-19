Россия высылает сотрудников посольств Нидерландов и Бельгии

МИД РФ заявил, что 14 сотрудников посольства Нидерландов в Москве, а также сотрудник генконсульства в Санкт-Петербурге были объявлены персонами нон грата, сообщает пресс-служба ведомства.

Россия объявила о высылке сотрудников посольства Болгарии в Москве

В сообщении говорится, что решение о высылке является ответом на необоснованную высылку «18 сотрудников посольства России в Гааге, торгового представительства России в Амстердаме и постоянного представительства России при Организации по запрещению химического оружия».

Кроме того, в ответ на высылку российских дипломатов из Бельгии персонами нон грата были объявлены сотрудники бельгийского посольства в Москве, которые должны покинуть территорию России «до конца дня 3 мая».

Ранее в России признали персоной нон грата старшего дипломата посольства Чехии в Москве, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
ТЕГИ:БельгияНидерландыДипломатыВысылкаМИД РФ
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