Нидерланды отказались от выпуска облигаций для расходов на оборону Евросоюза

Нидерланды не поддержали выпуска облигаций для роста расходов Евросоюза на оборону. Об этом заявил глава правительства Нидерландов Марк Рютте, сообщило агентство Reuters.

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Кроме того, со скепсисом относятся к такому предложению Швеция, Австрия и Германия.

Отмечается, что французский лидер Эммануэль Макрон может призвать глав стран Евросоюза на саммите ЕС в Брюсселе, который пройдет 21-22 марта, одобрить совместные оборонные облигации для наращивания затрат на оборону.

Ранее Нидерланды пообещали передать Киеву истребители F-16 во второй половине 2024 года.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОблигацииЕвросоюзНидерланды

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