Нидерланды отказались от выпуска облигаций для расходов на оборону Евросоюза

Кроме того, со скепсисом относятся к такому предложению Швеция, Австрия и Германия.

Отмечается, что французский лидер Эммануэль Макрон может призвать глав стран Евросоюза на саммите ЕС в Брюсселе, который пройдет 21-22 марта, одобрить совместные оборонные облигации для наращивания затрат на оборону.

Ранее Нидерланды пообещали передать Киеву истребители F-16 во второй половине 2024 года.

