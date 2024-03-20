Нидерланды пообещали передать Киеву истребители F-16 во второй половине 2024 года
Власти Нидерландов передадут Украине американские истребители F-16 во второй половине текущего года, заявила агентству Reuters министр обороны страны Кайса Оллонгрен.
Отмечается, что истребители из Нидерландов прибудут на Украину после самолетов из Дании. Перед этим планируется запустить программу подготовки пилотов.
«Сначала Дания, и у нас есть график. Так что во второй половине года голландские F-16 пойдут этим же путем», отметила Оллонгрен.
Министр обороны Сингапура Нг Энг Хен ранее сообщил, что США используют истребители-бомбардировщики F-35 в миссиях в небе над Украиной для выявления российских систем противовоздушной обороны, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru