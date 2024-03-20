Нидерланды пообещали передать Киеву истребители F-16 во второй половине 2024 года

Власти Нидерландов передадут Украине американские истребители F-16 во второй половине текущего года, заявила агентству Reuters министр обороны страны Кайса Оллонгрен.

Пентагон: истребители F-16 поступят на Украину в 2024 году

Отмечается, что истребители из Нидерландов прибудут на Украину после самолетов из Дании. Перед этим планируется запустить программу подготовки пилотов.

«Сначала Дания, и у нас есть график. Так что во второй половине года голландские F-16 пойдут этим же путем», отметила Оллонгрен.

Министр обороны Сингапура Нг Энг Хен ранее сообщил, что США используют истребители-бомбардировщики F-35 в миссиях в небе над Украиной для выявления российских систем противовоздушной обороны, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: hvkk.tsk.tr (ВВС Турции)
ТЕГИ:ИстребителиНидерландыУкраина

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